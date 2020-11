Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schenklengsfeld - Dienstagmittag (17.11.), gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Frau aus Schenklengsfeld, mit ihrem Opel Corsa, die Kreisstraße 18 von Erdmannrode kommend in Richtung Landershausen. Aus unbekannter Ursache kam die Fahrerin auf dieser Strecke nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Die 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.300 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell