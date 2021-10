Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgekommen und abgehauen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Geisenhain hat ein Unbekannter einen Zaun beschädigt. Am Abzweig nach Neustadt/Kahla kam der Unbekannte mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte sowohl mit dem Zaun einer 87-Jährigen, als auch mit zwei Verkehrszeichen, welche ebenfalls durch den Zusammenstoß beschädigt wurden. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Verursacher liegen aktuell nicht vor.

