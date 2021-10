Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Apotheke

Jena (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum des vergangenen Wochenendes gewaltsam in eine Apotheke in Schkölen eingedrungen und haben Bargeld entwendet. Der oder die Täter öffneten gewaltsam das Türschloss und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Im Inneren der Räumlichkeiten öffneten der oder die Täter mehrere Schränke und entnahmen Bargeld in Höhe von über 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine medizinischen Produkte oder Arzneimittel durch die Unbekannten mitgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell