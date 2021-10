Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rote Ampel überfahren

Jena (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Caddy kam es am Montagnachmittag in der Rudolstädter Straße/ Ecke Grenzstraße in Jena. Der Caddy-Fahrer befuhr die Osmaritzer Straße in Richtung Rudolstädter Straße. An der Ampel missachtete der 35-jährige Fahrer allerdings das Rotlicht und fuhr auf die Rudolstädter Straße auf. Der vorfahrtberechtigte VW, welcher zeitglich stadteinwärts aus Richtung Göschwitz fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und eine Kollision vermeiden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Caddy-Fahrer wurde leicht verletzt.

