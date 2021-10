Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Rangieren angestoßen

Jena (ots)

Zu einem Zusammenstoß kam es am Montagmorgen vor einer Schule in der Hugo-Schrade-Straße in Jena. Ein Seat parkte parallel zur Fahrbahn. Als eine Fiat-Fahrerin vorwärts ausparken wollte, stieß die Fahrerin beim Rangieren gegen das stehende Fahrzeug. Es entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell