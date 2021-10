Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Ein 76jähriger Fahrer versuchte am 10.10.2021 gegen 16.20 Uhr seinen Wagen in Niederroßla, Witzlebenstraße, auszuparken. Er fuhr dabei das Fahrzeug eines 80jährigen Fahrers an und schob dieses gegen das Fahrzeug eines 48jährigen. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Es wird von einem Schaden in Höhe von 2.000,00 Euro ausgegangen.

