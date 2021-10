Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Am 10.10.2021 gegen 10:00 Uhr parkte ein 78jähriger ordnungsgemäß seinen Wagen in einer Parklücke in der Leutloffstraße, Apolda. Ein 64jähriger Fahrer parkte neben ihm ein. Beim Aussteigen stieß er mit der Tür gegen die rechte Seite des Fahrzeuges. Die Beifahrertür wurde ebenso beschädigt wie der vordere Teil des bereits parkenden Wagens. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.300,00 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell