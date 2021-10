Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen gefunden

Weimar (ots)

In einem Wohnheim in Weimar Schöndorf stellte eine Mitarbeiterin den Geruch von Cannabis fest. Damit konfrontiert, warf einer der Bewohner (22) ein Alubömbchen aus dem Fenster und verließ unmittelbar danach selbst die Wohnung. Die informierten Polizisten konnten weder den jungen Mann noch die vermutlichen Drogen finden. Was sie aber fanden, war ein weiterer Bewohner (19), der kurze Zeit zuvor intensiven Kontakt zu dem Flüchtigen hatte. Reumütig übergab er den Beamten im Rahmen des Gesprächs mit ihnen eine geringe Menge Cannabis. Gegen beide wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

