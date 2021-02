Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Einbrecher klettert in Zwischendecke eines Lebensmitteldiscounters - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntagmittag (14. Februar 2021) ist ein Mann in die Zwischendecke eines Lebensmitteldiscounters am Gahlingspfad geklettert und anschließend geflüchtet.

Gegen 13:45 Uhr bemerkte ein 63-jähriger Anwohner einen Mann auf dem Dach des Lebensmittelgeschäfts. Dieser entfernte mehrere Dachziegel und stieg durch das Loch in die Zwischendecke. Kurze Zeit später kam der Mann wieder heraus, legte einige Ziegel zurück, kletterte das Regenfallrohr herunter und flüchtete über den Parkplatz. Der Zeuge informierte die Polizei.

Kriminalbeamte stellten fest, dass es dem Einbrecher nicht gelungen war, in den Verkaufsraum zu gelangen und er somit auch keine Beute machen konnte.

Der Tatverdächtige hat eine schlanke und sportliche Statur. Er trug eine graue Jacke, eine Jeans und einen Mundschutz. Die Kapuze der Jacke hatte der Mann über den Kopf gezogen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (64)

