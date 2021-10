Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Am 12.10.2021, 11.30 Uhr, wollte ein 37jähriger Fahrer eines Pkw Ford in Darnstedt auf das Gelände des dortigen Autohauses einbiegen. Ein 75jähriger Fahrer eines Pkw VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Es entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Der Fahrer des abbiegenden Fahrzeuges verletzte sich leicht im Schulter/Nackenbereich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell