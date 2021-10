Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Casterfeld: Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn - mehrere Verletzte - Polizei sucht Zeugen - Pressemeldung Nr. 3

Mannheim-Casterfeld (ots)

Wie berichtet, ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Casterfeldstraße in Mannheim ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Sattelzug. Dabei entstand nach jetzigem Kenntnisstand Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro.

Da der genaue Unfallhergang bislang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Schaltung der Ampel auf dem Linksabbiegestreifen der Casterfeldestraße in Richtung des Zubringers zur B 38a in Fahrtrichtung Feudenheim machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-4222 zu melden.

