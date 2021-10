Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Casterfeld: Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn - mehrere Verletzte - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Casterfeldstraße in Höhe der Zufahrt zur B 38a ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einer Straßenbahn. Dabei wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand sechs Personen leicht verletzt. Ein 58-jähriger Mann war gegen 7.40 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Casterfeldstraße stadtauswärts unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur B 38a in Fahrtrichtung Feudenheim übersah er beim Überqueren des dortigen Gleisbereichs eine entgegenkommende und stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie 1 und stieß mit ihr zusammen. Durch die Kollision sprang die Stadtbahn aus den Schienen und musste mit schwerem Gerät wieder in die Gleise gehoben werden. Sechs Personen wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Casterfeldstraße vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt. Währenddessen wurde der stadtein- und stadtauswärts fließende Verkehr großräumig umgeleitet. Mittlerweile würden als Sperr- und Umleitungsmaßnahmen wieder aufgehoben, der Verkehr läuft zwischenzeitlich wieder störungsfrei in beide Richtungen.

Auch der Schienenverkehr der rnv war auf der Linie 1 in beide Fahrtrichtungen unterbrochen. Es war ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet.

