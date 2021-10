Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: PKW in der Vorbeifahrt gestreift - Unfall

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag um 10:30 Uhr streifte ein 82-jähriger Mann mit seinem Mercedes in der Schützenhausstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota. Durch die Kollision wurde der Toyota auf ein weiteres parkendes Fahrzeug geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

