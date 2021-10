Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstähle im Supermarkt - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag gegen 10 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter in einem Supermarkt im Froschwiesenweg zwei Geldbörsen und ein Mobiltelefon. Nachdem eine 69-jährige Frau beim Bezahlvorgang an der Kasse das Fehlen ihres Geldbeutels und ihres Handys bemerkte, wurde eine weitere 45-jährige Kundin im Markt skeptisch und stellte fest, dass ihr vermutlich ebenfalls der Geldbeutel gestohlen wurde, als sie ihre Handtasche kurz zuvor aus den Augen gelassen hatte. Die beiden Frauen verständigen die Polizei, welche nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen hat. Erste Erkenntnisse ergaben, dass die Täter kurz nach dem Diebstahl über die EC-Karte der 69-Jährigen zweimal 500 Euro abhoben. Zeugen, welche im Supermarkt eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 07261/690-0 telefonisch beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Im Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten dieser Art rät die Polizei zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Bewahren Sie ihre PIN nicht zusammen mit ihrer EC-Karte im Geldbeutel auf. - Lassen Sie im Falle eines Diebstahls sofort ihre Karte sperren und informieren Sie umgehend die Polizei.

Weitere Hinweise zu Taschendiebstählen finden Sie auf: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

