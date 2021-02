Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendliche unternehmen Spritztour; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Betrunkene Lkw-Lenkerin aus dem Verkehr gezogen

Reutlingen (ots)

Jugendliche unternehmen Spritztour mit Tantes Wagen

Zwei Jugendliche haben in der Nacht zum Freitag eine Spritztour mit einem Auto unternommen. Eine Streife des Polizeireviers Reutlingen war kurz nach Mitternacht in der Eberhard-Wildermuth-Straße unterwegs. Vor dem Streifenwagen fuhr ein Pkw, der nach rechts in eine Hofeinfahrt einbog und dort schräg stehenblieb. Nachdem niemand aus dem Fahrzeug ausstieg, gingen die Beamten hin, um die Insassen zu kontrollieren. Hierbei entdeckten die Polizisten zwei 14 Jahre alte Jugendliche in dem Wagen. Spontan gab der junge Fahrer an, dass das Auto seiner Tante gehören würde und er den Schlüssel genommen hätte, um mit seinem Freund eine kleine Runde damit zu drehen. Die Jungs wurden im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Den jugendlichen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (ms)

Metzingen (RT): Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmittag auf der Stuttgarter Straße ereignet. Ein 39-Jähriger befuhr kurz vor 14 Uhr mit seinem Smart die L 378a in stadteinwärtiger Richtung. An einer roten Ampel in der Stuttgarter Straße fuhr er auf das Heck eines vor ihm wartenden Hyundai einer 37-Jährigen auf. Ihr Wagen wurde im Anschluss noch auf einen weiteren, vor ihr wartenden Hyundai eines 35-Jährigen geschoben. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Pkw der 37-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 6.000 Euro beziffert. (rn)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt und das Nichteinhalten des Rechtsfahrgebots sind die Ursachen eines schadenträchtigen Verkehrsunfalles, den eine 46-Jährige am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Richard-Hirschmann-Straße / Reutlinger Straße verursacht hat. Die Frau befuhr gegen 16.10 Uhr mit ihrer Mercedes E-Klasse die Richard-Hirschmann-Straße und wollte an der Einmündung nach rechts in die Reutlinger Straße einbiegen. Ein 48-Jähriger, der auf der Reutlinger Straße unterwegs war und an der Einmündung geradeaus vorbeifahren wollte, versuchte noch durch ein Ausweichen nach rechts einen Unfall zu vermeiden. Dabei krachte er ins Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes GLA, wobei sein Wagen abgewiesen wurde und in die abbiegende Mercedes E-Klasse prallte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Während der Mercedes der Unfallverursacherin fahrbereit blieb, wurden die beiden anderen Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass an ihnen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand und sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an allen drei Autos wird auf insgesamt knapp 18.500 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Donnerstagnachmittag in der Ulmer Straße gekommen. Der 25-jährige Fahrer eines 5er BMW war gegen 15.15 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Altstadtring unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass ein vor ihm fahrender Daihatsu Cuore wegen einer roten Ampel an der Adenauerbrücke abbremsen musste und krachte diesem ins Heck. Die 41-jährige Daihatsu-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur weitere Untersuchung und Versorgung mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 7.500 Euro geschätzt. (amh)

Ostfildern (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 22-Jähriger am Donnerstagnachmittag in der Hagäckerstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 17.20 Uhr kam der junge Mann mit seinem Renault in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Straßengraben und kam anschließend in einer Wiese zum Stehen. Der 22-Jährige wurde anschließend von einem Notarzt versorgt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Den am Renault entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (rn)

Schlaitdorf (ES): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall hat am Donnerstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen auf der B 27 geführt. Ein 25-Jähriger war gegen 17.20 Uhr mit seinem BMW auf der linken Spur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs und erkannte auf Höhe von Schlaitdorf zu spät, dass eine vorausfahrende 48-Jährige mit ihrem Audi verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die anschließende Kollision wurde die 48-Jährige leicht verletzt. Der BMW musste angeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. (rn)

Kirchheim (ES): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein Pkw-Lenker ist bei einem heftigen Verkehrsunfall am Freitagmorgen leicht verletzt worden. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 5.40 Uhr mit einem Seat Ibiza die L 1200 von der B 297 herkommend und wollte nach links in die Paradiesstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 51 Jahre alten Mannes, der vom Freitagshof her unterwegs war. Durch die Kollision wurde die C-Klasse nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen und kam erst nach über 50 Metern zum Stehen. Der 51-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme regelten Polizeibeamte bis um 7.20 Uhr den Verkehr. Ersten Ermittlungen nach war die Ampel zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. (ms)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Werkstatt

In eine Werkstatt in der Eisenbahnstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und acht Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Werkstatt- und Büroräumen, die er anschließend durchsuchte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte er nichts Stehlenswertes gefunden haben und ohne Beute wieder abgezogen sein. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (amh)

Tübingen (TÜ): Von der Sonne geblendet und aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag am Kreisverkehr Europastraße / Kingersheimer Straße ereignet hat. Ein 39-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel Combo auf der B 28 von Tübingen herkommend unterwegs und wollte am Kreisverkehr auf die L 371 in Richtung Hirschau wechseln. Von der tiefstehenden Sonne geblendet, erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 35-Jähriger mit seinem VW Tiguan verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit großer Wucht in den hinter dem VW mitgeführten Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger von dem Tiguan gerissen und so schwer beschädigt, dass er anschließend von einem Abschleppdienst aufgeladen werden musste. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. (cw)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat sich eine 82-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Jesinger Hauptstraße zugezogen. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 13.20 Uhr mit einem Zustellerfahrzeug rückwärts aus einer Hofzufahrt in der Jesinger Hauptstraße und übersah dabei die auf dem Gehweg stehende Seniorin. Die 82-Jährige wurde in der Folge von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um die Verletzte und brachte sie in eine Klinik. Am Streetscooter war kein Sachschaden entstanden. (rn)

Rosenfeld (ZAK): Einbruch in Heiligenzimmern

In der Fichtenstraße in Heiligenzimmern hat am Donnerstag ein Einbrecher zugeschlagen. In der Zeit zwischen sieben Uhr und 17.30 Uhr schlug der Täter ein Erdgeschossfenster eines Mehrfamilienhauses ein und drang anschließend in eine der Wohnungen vor. Dort durchwühlte er auf seiner Suche nach Wertgegenständen sämtliche Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließ der Unbekannte mehrere Schachteln Zigaretten mitgehen. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Betrunkene Lkw-Lenkerin aus dem Verkehr gezogen

Eine betrunkene Lkw-Lenkerin ist in der Nacht zum Freitag von der Polizei Albstadt aus dem Verkehr gezogen worden. Einer Streife fiel der 3,5 Tonner gegen 0.15 Uhr auf der B 463 auf Höhe Ebingen in Richtung Balingen durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Renault Master konnte auf einem Tankstellengelände angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten eine Alkoholfahne bei der 32 Jahre alten Fahrerin fest. Ein anschließender Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten die Polizisten bislang nicht einbehalten, da die Frau keinen vorweisen konnte. Dementsprechende Überprüfungen, ob sie im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell