POL-RT: Warnung vor betrügerischen SMS und Telefonbetrügern; Verkehrsunfälle; Schwanenpaar gerettet

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen, Zollernalbkreis: Vorsicht vor SMS mit Links zu schadhafter Software (Warnhinweis)

Die Polizei warnt vor Kriminellen, die mittels betrügerischen SMS versuchen, eine Schadsoftware auf dem Handy ihrer Opfer zu installieren.

In den letzten Wochen erstatteten mehrere Dutzend Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Präsidiumsbereich Anzeige, nachdem sie per SMS eine vermeintliche Paketbenachrichtigung erhalten hatten und darin aufgefordert wurden, über einen beigefügten Link den vorgegaukelten Versand zu überprüfen und zu bestätigen.

Entgegen der Annahme, es könnte sich bei dem Absender um einen Transportdienstleister handeln, wird bei Betätigen des Links eine Schadsoftware auf das Mobiltelefon der Opfer geladen. Anschließend werden von dem Gerät automatisch an weitere Nummern SMS, gegebenenfalls auf Kosten der Geschädigten, mit dem Link zur schadhaften Software verschickt. Zudem besteht die Gefahr, dass die Kriminellen auf persönliche Daten, wie zum Beispiel Zugangsdaten oder PIN zugreifen könnten.

Die Polizei warnt daher vor dem sogenannten "Smishing" und rät:

- Sichern Sie regelmäßig die Daten Ihres Handys. So können Sie diese im Notfall, zum Beispiel nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wiederherstellen.

- Klicken Sie nicht auf Links aus unbekannten Quellen. Seien Sie besonders misstrauisch, wenn Sie kein Paket erwarten.

- Installieren Sie keine Apps aus unbekannten Quellen.

- Aktivieren Sie die Drittanbietersperre und installieren Sie ein Antivirenprogramm.

- Sollten Sie betroffen sein, wenden Sie sich umgehend an Ihre zuständige Polizeidienststelle.

- Nehmen Sie das betroffene Gerät nicht weiter in Betrieb. (rn)

Pfullingen (RT): Ins Schleudern geraten

Auf winterlicher Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen ein anderes Fahrzeug geprallt ist ein 30-Jähriger mit seinem Pkw am Mittwochvormittag. Der Mann war kurz nach neun Uhr mit einem VW Golf auf der linken Geradeausspur der B 464 in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Marktstraße gegen den verkehrsbedingt an der dortigen Ampel wartenden BMW X 3 prallte. Dessen 61 Jahre alter Lenker wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wir mit zirka 15.000 Euro beziffert. (rn)

Neckartailfingen (ES): Festgefrorenes Schwanenpaar gerettet

Ein im Aileswasensee festgefrorenes Schwanenpaar musste am Donnerstagmorgen aus seiner misslichen Lage befreit werden. Ein aufmerksamer Spaziergänger entdeckte kurz nach 8.30 Uhr, die wenige Meter vom Uferrand entfernt, im Eis steckenden Tiere und verständigte über Notruf die Polizei. Der hinzugerufenen Feuerwehr Neckartailfingen, die mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, gelang es, mit einer Axt das Eis aufzuschlagen und die Schwäne zu befreien. Eine Mitarbeiterin der Tierrettung Schönbuch untersuchte im Anschluss die geretteten Tiere. Da die Schwäne rechtzeitig entdeckt wurden und einen fitten Eindruck machten, durften sie ihre wiedergewonnene Freiheit genießen und benötigten keine weitere Hilfe. (ms)

Reichenbach/ Fils (ES): Zu schnell und mit Sommerreifen unterwegs

Zu schnell und zudem auf Sommerreifen unterwegs war eine 44-Jährige, die am Mittwochmorgen in Reichenbach einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau befuhr gegen 7.40 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse den Amselweg in Richtung der Heinrich-Otto-Straße, wo sie auf Höhe des Ziegelhofwegs nach links von der Fahrbahn abkam. Dort durchbrach ihr Wagen den Zaun eines Parkplatzes ehe der Mercedes an einem Laternenmast zum Stehen kam. Die 44-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Ihre A-Klasse musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrüger erbeutet hohen Geldbetrag

Ein Telefonbetrüger hat einer Seniorin aus Leinfelden-Echterdingen am Mittwochmittag eine hohe vierstellige Summe aus der Tasche gezogen. Gegen 12.30 Uhr meldete sich ein Unbekannter bei der Seniorin. Er gab sich als ein Bekannter aus und gaukelte ihr vor, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und für die Abwicklung des Schadens mehrere tausend Euro zu benötigen. Die Seniorin ließ sich durch den redewandten Anrufer täuschen und überwies das geforderte Geld auf ein Konto.

Die Polizei warnt eindringlich vor sogenannten "Schockanrufen", bei denen sich die Betrüger in der Regel als Bekannte oder Verwandte ausgeben. Der Einstieg ins Gespräch ist immer der Gleiche: Die Anrufer nennen keine Namen, sondern fragen: "Kennst Du mich? Weißt Du wer dran ist?". Wird von den Angerufenen dann der Name eines Angehörigen oder Bekannten angeboten, bestätigt der Betrüger diesen, täuscht den Opfern eine vermeintliche Notlage vor und fordert hohe Geldbeträge. (rn)

Neuffen (ES): Überschlagenes Auto

Ein Opel-Astra Fahrer hat sich am Mittwochmittag mit seinem Wagen auf der L1210 überschlagen und ist auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der 39-Jährige befuhr gegen zwölf Uhr die Landstraße von Kohlberg kommend in Richtung Kappishäusern, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Rutschen geriet. Auf Höhe des Parkplatzes kam das Auto nach rechts von der schneebedeckten Straße ab, wo es sich überschlug und auf dem Dach liegend den dortigen Abhang hinunterrutschte. Glücklicherweise blieben sowohl der Fahrer, als auch seine 29-jährige Beifahrerin unverletzt. Der Schaden am Opel dürfte sich auf zirka 10.000 Euro belaufen. Der Wagen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (amh)

Dettenhausen (TÜ): Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 464

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochmittag auf der B 464 bei Dettenhausen ereignet. Eine 52-Jährige war mit ihrem Nissan gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße von Holzgerlingen herkommend unterwegs. Auf der schneebedeckten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende, 58-jährige BMW-Lenkerin wich daraufhin nach rechts aus. Trotz des Ausweichmanövers streiften sich die beiden Fahrzeuge. Beide Pkw kamen im Anschluss von der Straße ab. Eine hinter dem BMW fahrende, 30 Jahre alte VW-Fahrerin wich mit ihrem Polo ebenfalls nach rechts aus und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Ihr Fahrzeug blieb danach auf der Straße stehen. Der Nissan und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei über 15.000 Euro liegen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos musste die B 464 zeitweise komplett gesperrt werden. Gegen 16.20 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar. (ms)

Dußlingen (TÜ): Mit Fahrzeug überschlagen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat ein Autofahrer einen Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der L 230 überstanden. Der 28-Jährige war mit seinem Renault Clio gegen 12.15 Uhr auf der Landesstraße von Gomaringen in Richtung B 27 unterwegs. Auf Höhe der Pulvermühle verlor er offenbar aufgrund von schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte in den linken Straßengraben und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. In der Folge überschlug sich der Renault und kam auf dem Dach zum Liegen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei weder der 28-Jährige noch seine Beifahrerin verletzt. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Hoher Sachschaden wegen Glätte

Die glatte Fahrbahn auf der Theodor-Groz-Straße ist am Mittwochabend einer jungen BMW X6 Fahrerin zum Verhängnis geworden. Die 19-Jährige fuhr gegen 18 Uhr stadtauswärts, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes prallte. Durch den Zusammenstoß wurde die A-Klasse auf den ebenfalls geparkten Audi A5 geschoben. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte sich in etwa auf 40.000 Euro belaufen. (amh)

