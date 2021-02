Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fußgänger von Pkw erfasst; Brände

Reutlingen (ots)

Dettingen/ Erms (RT): Fußgänger von Pkw erfasst

Ein 35-Jähriger ist am Donnerstagmorgen auf der Hülbener Straße von einem Auto angefahren worden. Gegen 8.40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mercedes-Lenker die Hülbener Straße in Richtung Bad Urach. Auf Höhe einer Schule erkannte der offenbar von der Sonne geblendete Mann den 35-jährigen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt den dortigen Fußgängerüberweg überquerte, zu spät. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung erfasste der Mercedes den Fußgänger, der anschließend zu Boden stürzte. Nach ersten Erkenntnissen zog er sich dabei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Weilheim (ES): Brand in Firma

Zu einem Brand in der Abzugsanlage einer Firma im Gewerbegebiet Tobelwasen sind am Donnerstagmorgen die Rettungskräfte ausgerückt. Gegen 8.45 Uhr geriet die Anlage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer wurde bis zum Eintreffen der Feuerwehr von vier Mitarbeitern der Firma bekämpft. Sie mussten im Anschluss vom Rettungsdienst, der mit acht Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an der Anlage beträgt einer ersten Schätzung nach etwa 10.000 Euro. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Pkw in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Donnerstagmorgen zum Brand im Motorraum eines Pkw gekommen. Der Fahrer des VW bemerkte kurz vor 8.30 Uhr Rauch aus dem Motor aufsteigen und hielt in der Einfahrt zum Busbahnhof in Ebingen an. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindert werden. Es dürfte trotzdem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Das Auto musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell