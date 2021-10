Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorsäge und Mountainbike entwendet - Zeugen gesucht

Sinsheim-Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr betraten bisher unbekannte Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses im Kreuzäcker und entwendeten aus der Garage ein blau-weißes Mountainbike und eine orangefarbene Motorsäge. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim (Tel.: 07261/690-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell