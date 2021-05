Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung bis 09:30 Uhr

Backnang: schwerer Sturz in Bike-Park

Am Freitagnachmittag gegen 17:06 Uhr stürzte ein Radsportler auf der Strecke des Bike-Park in Maubach nach einem Sprung. Hierbei verletzte sich der 15-jährige schwer. Er wurde nach erster Behandlung durch den Notarzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen.

Allmersbach im Tal: Auffahrunfall mit Verletzten

Am Freitagabend gegen 21:27 kam es auf der Landstraße 1080 zwischen Allmersbach und Backnang zu einem schweren Auffahrunfall. Der vorausfahrende Honda-Lenker bremste wegen eines querenden Hasen stark ab, worauf der hinterherfahrende Mercedes-Lenker nicht mehr reagieren konnte. Im vorderen Fahrzeug verletzten sich der 45-jährige Fahrer, sowie die 22-jährige schwangere Beifahrerin leicht. Auch der 30-jährige Unfallverursacher verletzte sich leicht an der Hand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Schorndorf: Missachtung der Vorfahrt mit Leichtverletzter

Am 14.05.2021 gegen 21:10 Uhr kam es an der Kreuzung Ludwigstraße / Johannesstraße zu einem Verkehrsunfall. Der aus der Ludwigstraße kommende 24-jährige BMW-Lenker fuhr trotz Wartepflicht in die Kreuzung ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden 21-jährigen Ford-Fahrers. Die 24-jährige Beifahrerin des Verursachers verletzte sich hierbei leicht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

