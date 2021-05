Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pressemeldung bis 09:30 Uhr

Aalen

Westhausen-Frankenreute: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 60-jähriger Golf Lenker die Landstraße 1019. Er wollte auf den dortigen Wanderparkplatz abbiegen, musste aber verkehrsbedingt langsam fahren. Dies erkannte der dahinterfahrende 56-jährige Mercedes Lenker zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, fuhr aber hinten auf. Durch den Unfall wurden der Golf Lenker, sowie seine 58-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie kamen beide mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Verkehrsunfall aufgrund u.a. Alkoholeinwirkung

Freitagnacht gegen 22:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mercedes-Lenker die Schanzenstraße zwischen Wasseralfingen und Onatsfeld. Aufgrund Alkohol-und Drogeneinfluss verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf lenkte er dagegen, sodass das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zunächst fuhr er gegen einen Leitpfosten, einen Gartenzaun und schließlich gegen einen Baum. Der Fahrzeuglenker wurde durch den Unfall verletzt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Aalen-Wasseralfingen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Freitagnachmittag zwischen 14:00 - 17:45 Uhr kam es in der Schlosserstraße auf Höhe der Nummer 13 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte einen, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden, silbernen Audi und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug konnten blaue Lackantragungen gesichert werden. Zeugen werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 zu melden.

