Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Nachbar bedroht - Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage abgesägt - Scheinwerfer und Kotflügel entwendet - Fensterscheiben eingeworfen - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Fensterscheiben eingeworfen

Zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, wurden am Theodor-Heuss-Gymnasium in der Friedrichstraße mehrere Fensterscheiben eingeworfen. Der genaue Schaden ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Ellwangen: Auffahrunfall

Am Freitag um 12:30 Uhr wollte eine 54-jährige BMW-Lenkerin von der Straße An der Jagst auf den Kundenparkplatz eines Supermarktes abbiegen. Eine nachfolgende 59-jährige Smart-Lenkerin übersah, dass die vorausfahrende BMW-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremste und fuhr auf. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Stödtlen: Scheinwerfer und Kotflügel entwendet

Von einem LKW MAN, welcher in der Hauptstraße abgestellt war, wurde ein Kotflügel und ein Scheinwerfer entwendet. Der Diebstahl wurde am Freitag gegen 09:40 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Fahrzeugteile, im Wert von etwa 500 Euro, nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Mögglingen: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage abgesägt

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Hauptstraße an der Brücke über die Rems offenbar von unbekannten abgesägt worden war. Die Messanlage konnte am Freitagmorgen im Rahmen einer Unfallaufnahme von Polizeibeamten in Böbingen an der Rems am Ende der Ausbaustrecke in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd, unterhalb der Böschung liegend, aufgefunden werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Nachbar bedroht

Am Freitag gegen 12 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über eine Bedrohungslage in der Weißensteiner Straße informiert. Vor Ort wurde mitgeteilt, dass ein 34-Jähriger kurz zuvor seinen Nachbarn mit einem Hammer bedroht haben soll. Anschließend sei der Mann in seine Wohnung zurückgegangen und habe sich dort eingeschlossen. Nachdem der Angreifer trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizei seine Wohnungstür nicht öffnete und in den Gesprächen durch die geschlossene Tür einen verwirrten Eindruck hinterließ, wurde die Tür durch die Polizei gewaltsam geöffnet. Der polizeibekannte Mann leistete sofort massiven Widerstand und ging auf die Beamten los. Hierbei wurde er selbst sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt. Nach der vorläufigen Festnahme wurde er einem Arzt vorgestellt, welcher eine Einweisung in eine Spezialklinik anordnete. Bei dem Einsatz waren mehrere Polizeistreifen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd sowie eine Streife der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell