POL-PDLU: Einbrüche in Geschäftsräume

Speyer (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, den 17.02.2022 auf Freitag, den 18.02.2022 kam es zu einem Einbruch in ein Schulungszentrum in der Gehart-Hauptmann-Straße. Die Unbekannten entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Ebenfalls Bargeld entwendet wurde in derselben Nacht aus einem Restaurant in der Heinkelstraße. Auch hier verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße bzw. der Heinkelstraße beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

