Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sicherheitsleistung nach Ladendiebstahl erhoben

Speyer (ots)

Drei rumänische Staatsangehörige wurden am Donnerstag gegen 11:00 Uhr bei einem Diebstahl von Druckerpatronen im Wert von circa 20 Euro in einem Elektromarkt in der Wormser Landstraße ertappt. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug der Männer durchsuchten, fanden sie weitere Druckerpatronen im von circa 100 Euro. Da die Diebe im Alter von 18, 20 und 40 Jahren keinen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden zur Sicherung des Strafverfahrens fünfhundert Euro erhoben.

