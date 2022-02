Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Garageneinbruch von Jugendlichen, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag gegen 21:00 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge zwei Jugendliche dabei beobachten, wie sie sich an Garagen in der Hafenstraße zu schaffen machten und hierdurch Sachschaden verursachten. Nachdem er die jungen Männer ansprach, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Der Mitteiler konnte ihnen folgen bis die Flüchtigen im Alter von 16 und 18 Jahren von polizeilichen Einsatzkräfte kontrolliert werden konnten. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Polizisten bei dem 16-Jährigen Marihuana sowie einen Personalausweis, der nach einem Taschendiebstahl am 04.02.2022 in der Wormser Straße als gestohlen gemeldet wurde. Neben diesbezüglichen Ermittlungen wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Strafverfahren hinsichtlich des versuchten Einbruchsdiebstahl eingeleitet.

