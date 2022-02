Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung

Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag führte die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit Kontrollen durch. Hierfür wurden in Dannstadt-Schauernheim im Bereich der Ludwigshafener Straße und in Schifferstadt am Wasserturm (Mannheimer Straße) Kontrollstellen eingerichtet. Bei den Kontrollen wurden Verstöße aufgrund nicht mitgeführten Führschein, fehlender Fahrzeugdokumente, sowie Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell