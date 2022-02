Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht vom 17.02.2022 gegen 21:30 Uhr bis 18.02.2022 um 07:50 Uhr kam es in Bobenheim-Roxheim im Pfalzring zu einer Verkehrsunfallflucht. In einer Parklücke vor einem Wohnhaus im Pfalzring befand sich ein grüner VW Lupo. Dieser wurde an der rechten Fahrzeugseite von einem, vermutlich einparkenden Fahrzeug, beschädigt. Das verursachende Fahrzeug, ein weißer Suzuki, konnte in der Parklücke rechts daneben geparkt festgestellt werden und wies korrespondierende Schäden auf. Es ist aktuell nicht bekannt wer dieses Fahrzeug im betreffenden Zeitraum führte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500EUR. Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell