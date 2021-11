Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Zwei Unfälle an identischer Stelle

Hornberg (ots)

Gleich zwei Autofahrer sind am Dienstagmorgen an identischer Stelle zwischen Hinterhauenstein und Vorderhauenstein auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geraten und verunfallt. Zunächst hat ein bergabwärts fahrender Volvo-Lenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte kurz vor 6 Uhr gegen einen Baum. Der 31-Jährige trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Volvo wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Nur gut zwei Stunden später geriet eine 30 Jahre alte Opel-Fahrerin an gleicher Stelle ins Schleudern, wobei ihr Wagen zur Seite kippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Nach bisherigen Feststellungen kam die Frau ohne Blessuren davon. Vorsorglich hinzugerufene Kräfte des Rettungsdienstes mussten nicht tätig werden. Zur Reparatur des Opel müssen etwa 5.000 Euro veranschlagt werden. Beide Fahrzeuge waren mit Winterreifen ausgestattet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell