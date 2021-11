Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Unter Alkoholeinwirkung unterwegs

Forbach (ots)

Eine Verkehrskontrolle ist am Montagmorgen einem Opel-Fahrer zum Verhängnis geworden. Als Beamte des Polizeireviers Gaggenau den 60-Jährigen kurz vor 11 Uhr in der Schifferstraße kontrollierten, konnte bei dem Autofahrer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der mutmaßliche Verkehrssünder mit über 1,7 Promille unterwegs gewesen sein dürfte. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ob der Mann einen Führerschein besitzt, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ihm drohen nun mehrere Anzeigen.

