Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen eingeleitet

Offenburg (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen am frühen Samstagabend in der Hauptstraße gehen die Beamten des Polizeireviers Offenburg nun den Hintergründen des Disputs nach und haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Streit zwischen zwei jungen Mädchen gegen 19.30 Uhr dazu geführt haben, dass sich in der Folge mehrere Anwesende im Alter zwischen 13 und 24 Jahren einmischten und es zu einem handfesten Streit kam, bei dem nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand schwerere Verletzungen davontrug. Zeugen des Vorfalls werden unter der Rufnummer: 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

