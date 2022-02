Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 18.02.2022 zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Globus in Bobenheim-Roxheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

In einer Parkreihe befand sich ein geparkter weißer 1er BMW. Dieser wurde von einem unbekannten Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite gestreift. Vermutlich streifte das unfallverursachende Fahrzeug beim Parken den weißen BMW. Hinweise zum Unfallverursacher liegen aktuell nicht vor.

Der Schaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

