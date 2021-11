Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (fra), Glückaufstraße

Am Freitag, den 05.11.2021 ist es im Verlauf des Tages zu einer Verkehrsunfallflucht in der Glückaufstraße 2 gekommen. Hierbei wurde, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, ein Metallzaun sowie ein Mauerpfosten des dort ansässigen Kleingartenvereins Barnten zur Rose beschädigt. Im Anschluss an die Beschädigung verließ der unbekannte Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne die Art seiner Beteiligung oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Wer sachdienliche Hinweise zum möglichen Verursacher oder dem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter folgender Telefonnummer zu melden: 05066-985-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell