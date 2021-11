Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallzeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Alfeld: Zwischen 18:15 Uhr - 18:30 Uhr parkte ein 18-jähriger Alfelder am Samstag, dem 06.11.2021, seinen schwarzen VW Passat auf dem Parkplatz von Edeka in der Hildesheimer Straße in Alfeld. Nach dem Einkauf erreichte er wieder sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt zu seiner Wohnung fort. Erst hier stellte er an dem hinteren rechten Kotflügel leichte Radierungen und einen Kratzer fest. Er hatte keine weiteren Feststellungen gehabt und hofft aber nun auf aufmerksame Mitbürger, die wohlmöglich Beobachtungen gemacht haben. Die Schadenshöhe wird auf 50 bis 100 Euro geschätzt. Die Polizei Alfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 05181/9116-0 zu melden.

