Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte bandenmäßige Betrugsfälle

Speyer (ots)

Bislang wurden am gestrigen Tage drei versuchte Betrugsfälle bekannt, bei denen am Telefon - in zwei Fällen durch falsche Polizeibeamte - ein schwerer Verkehrsunfall eines Angehörigen vorgetäuscht wurde. Glücklicherweise war sämtlichen angerufenen Personen die Masche schnell klar und die Gespräche wurden beendet, bevor es zu einem Schaden kommen konnte. Zu einem weiteren Fall eines anfänglichen Betrugsversuchs kam es in der Form, dass eine Dame in ihrem Briefkasten ein Schreiben eines angeblichen spanischen Rechtsanwalts vorfand, in welchem ihr eine Erbschaft in Höhe von mehreren Millionen Euro in Aussicht gestellt und sie gebeten wird, mit der Kanzlei in Kontakt zu treten. Dieses Betrugsphänomen trat in den letzten Monaten vermehrt im Nachbarland Österreich auf, wo auch dahingehend von der Polizei eindringlich davor gewarnt wird, nicht auf derartige Schreiben einzugehen und sich nicht von einer angeblichen Erbschaft verlocken zu lassen.

