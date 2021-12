Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rollerfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin hat am Montagmittag in der Luxemburger Straße einen Rollerfahrer übersehen und ihn angefahren. Der Mann wurde verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam die 59-jährige Autofahrerin kurz gegen 12:30 Uhr mit ihrem Opel Astra aus einer Einfahrt und wollte sich in den Verkehr einreihen. Dabei übersah sie den Mann auf seinem Roller und erfasste ihn mit dem Pkw. Der 41-jährige Mann stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Roller wurde von dem Aufprall auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und traf dort geparkte Autos. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. |elz

