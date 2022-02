Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit Flucht an geparktem PKW

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 16.02.22 bis Samstag, 19.02.22, kam es in der Kirchenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW Fahrer oder Fahrerin streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten, blauen PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von schätzungsweise 1500EUR. Personen, die Angaben zum flüchtigen PKW oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

