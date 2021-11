Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrradeigentümer gesucht (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am 04.11.2021 kam es im Stadtgebiet von Cuxhaven zu mehreren Einbrüchen. Hierbei wurde nach dem Diebstahl eines PKW ein tatverdächtiger, 33-jähriger rumänischer Staatsbürger an der dänischen Grenze vorläufig festgenommen. Bei den Einbrüchen wurde ein auffälliges Fahrrad genutzt, welches am letzten Tatort zurückgelassen wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Bei den bisherigen Ermittlungen konnten die Eigentümerin oder der Eigentümer des Fahrrades nicht ausfindig gemacht werden. Die Person wird daher gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell