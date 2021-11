Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Geestenseht - Fahrer flüchtet (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Geestenseht. Freitagnacht (26.11.2021) kam es gegen 01:00 Uhr im Bereich der Frelsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW war hierbei in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei flüchtete der Fahrzeugführer jedoch zu Fuß von der Unfallstelle. Durch Zeugen, welche direkt hinter dem verunfallten PKW fuhren und noch mit dem Fahrzeugführer gesprochen hatten, konnten die Personalien jedoch zweifelsfrei festgestellt werden. Hierbei handelte sich um einen 21-jährigen Geestländer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem gaben die Zeugen an, dass der junge Mann vermutlich stark alkoholisiert gewesen sei. Aufgrund der sehr niedrigen Außentemperaturen, dem unbekannten Verletzungsgrad und der vermutlichen Alkoholisierung des Fahrzeugführers wurde das Gebiet rund um die Unfallstelle mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr Geestenseht umfangreich abgesucht. Die Absuche führte hier nicht zum Auffinden des Fahrzeugführers. In den Morgenstunden meldete sich der junge Mann telefonisch beim Halter des PKW und gab an, dass es ihm gut gehe. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt. Die Ermittlungen dauern an.

