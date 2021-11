Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In den vergangen Novemberwochen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cuxhaven im Stadtgebiet Cuxhaven zu wechselnden Tageszeiten und an wechselnden Kontrollorten diverse Fahrradkontrollen durch. In der aktuell vorherrschenden dunklen Jahreszeit standen hierbei besonders die Verkehrssicherheit der Zweiräder sowie das richtige Verhalten im Straßenverkehr im Vordergrund. Neben vielen aufklärenden Gesprächen und Hinweisen wurden insgesamt 18 Ordnungswidrigkeitenverfahren, z.B. aufgrund mangelhafter Beleuchtung oder falschem Verhalten an Radwegen oder Ampeln, eingeleitet. Die Polizei Cuxhaven wird auch weiter derartige Kontrollen durchführen, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

