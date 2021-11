Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Cuxhaven (ots)

Altenwalde. Am Dienstagvormittag (23.11.2021) kam es gegen 11:00 Uhr an der Hauptstraße in Altenwalde, auf Höhe der dortigen Classic-Tankstelle, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Männer war hierbei mit seinem Hund unterwegs. Der andere hatte seinen Kleintransporter auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt. Zum Auslöser und Ablauf gibt es bisher unterschiedliche Angaben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenwalde (Telefon 04732 500360) zu melden

