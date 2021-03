Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baustellendiebstahl

53879 Euskirchen (ots)

Von einer Baustelle an der Billiger Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag eine Rüttelplatte. Bei Arbeitsbeginn hatten Arbeiter das Fehlen der zirka 600 kg schweren Rüttelplatte bemerkt. Diese war am Tag zuvor ungesichert auf der Baustelle zurück gelassen worden.

