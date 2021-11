Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am Freitagnachmittag (19.11.2021) kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Stader Straße in Otterndorf. Eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte hierbei mit ihrem PKW beim Ausparken den PKW eines 80-jährigen Otterndorfers. Im Anschluss entfernte Sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin wurde beschrieben als dunkel gekleidet und ca. 35 Jahre alt. Im Fahrzeug habe sich weiter ein kleines Kind (ca.5 Jahre alt) befunden. Die Fahrzeugführerin sei vor dem Unfall ebenfalls Kundin im Verbrauchermarkt gewesen. Ihr PKW sei blau gewesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell