POL-CUX: Zwei verletzte junge Frauen nach Verkehrsunfall (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am Montagabend (22.11.2021) kam es gegen 22:30 Uhr in der Meyerhofstraße in Beverstedt zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau aus Osterholz-Scharmbeck kam mit ihrem PKW aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch den Unfall wurden Sie und ihre 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. Dieser musste vor Ort abgeschleppt werden.

