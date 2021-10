Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Waffen sichergestellt #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am Montag (19.10.2021) um 15:50 Uhr fiel ein 57-Jähriger in der Grabettstraße auf, welcher mit einer Pistole im Hosenbund unterwegs war. Die von den Anwohnern sofort verständigte Polizei traf den alkoholisierten Mann in seiner Wohnung an. Trotz bestehendem Waffenverbot konnten sie sieben Waffen auffinden. Darüber hinaus förderten sie Munition und verbotene Messer ans Tageslicht. Gegen den 57-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Die Waffen, die Munition und die verbotenen Messer wurden sichergestellt. Das Siegener Kriminalkommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

