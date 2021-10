Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw kollidiert mit Kran - 29-Jähriger kommt schwer verletzt ins Krankenhaus #polsiwi

Netphen- Irmgarteichen (ots)

Am Dienstag (19.10.2021) um 10:15 Uhr kam es im Ortseingangsbereich Irmgarteichen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 722. Ein 29-jähriger Golffahrer war in Richtung Gernsdorf unterwegs. Er geriet auf regennasser Fahrbahn im Verlauf einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Kran. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er kam in ein nahegehendes Krankenhaus. Der 53-Jährige Kranwagenfahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme (2,5 Std.) war die L722 voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 90 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell