Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Rollerfahrerin schwer verletzt

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Donnerstagabend (29. Juli 2021) gegen 18:15 Uhr kam es in Pfalzdorf an der Kreuzung Friedenstraße/ Kuhstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Goch war auf der Friedensstraße aus Richtung Pfalzdorf kommend unterwegs und wollte an der Kreuzung weiter geradeaus fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 16-jährigen Motorrollerfahrerin aus Goch, die auf der vorfahrtberechtigten Kuhstraße in Richtung Goch fuhr. Die Jugendlich wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube des Dacias geschleudert und stürzte dann auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell