Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Diebstahl/ Erneuter Diebstahl von GPS-Systemen

Weeze (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29. Juli 2021) auf zwei landwirtschaftlichen Höfen in Oberhelsum und Niederhelsum zu. In Oberhelsum bauten sie aus einem New Holland Traktor das GPS-Gerät aus. In Niederhelsum demontierten die Täter gleich aus drei Traktoren (zwei New Holland, ein Valtra) die GPS-Systeme samt Displays. Alle Fahrzeuge standen unter offenen Scheunen geparkt. Mit der hochwertigen Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (as)

