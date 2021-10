Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 21-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt #polsiwi

Neunkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag (16.10.2021) auf Sonntag war ein 21-Jähriger mit seinem E-Scooter gegen 02:55 Uhr auf der Kölner Straße in Neunkirchen unterwegs. In Höhe einer dortigen Tankstelle kam der deutlich alkoholisierte E-Scooter-Fahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Ursache für den Sturz dürfte nicht nur in der erheblichen Alkoholisierung des jungen Mannes liegen, sondern auch in dem unsachgemäßem Transport eines 5 Liter-Bierfässchens. Der 21-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Gesichtsverletzungen zu. Lediglich das 5l-Fässchen blieb unversehrt. Der Mann kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Schwerverletzten erwartet nun eine Strafanzeige. Der nicht zugelassene E-Scooter wurde sichergestellt und das Bierfass wurde entsorgt.

