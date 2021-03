Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nachtrag zur Pressemeldung "Auf frischer Tat: Polizei nimmt zwei Personen nach Werkzeugdiebstahl fest": Haftrichterin ordnet Untersuchungshaft an

Schwerte (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4851111), hat die Polizei nach einem Werkzeugdiebstahl am Montag (01.03.2021) in Schwerte zwei Personen auf frischer Tat festgenommen.

Während die 20-jährige Dortmunderin nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Einleitung eines Strafverfahrens auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Hagen aus dem Gewahrsam entlassen wurde, ist der 22-jährige Dortmunder am Dienstag (02.03.2021) auf staatsanwaltschaftlichem Antrag einer Haftrichterin am Amtsgericht Hagen vorgeführt worden. Diese ordnete Untersuchungshaft an.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

