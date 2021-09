Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Passantin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Donnerstagnachmittag (23.09., 14.40 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich Holter Straße / Trapphofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 78-jährigen Pkw-Fahrer und einer 84-jährigen Passantin mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl.

Zuvor befuhr der 78-jährige Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Mercedes die Holter Straße aus Stukenbrock in Richtung Schloß Holte und beabsichtigte in die Einmündung Trapphofstraße nach links abzubiegen. Zeitgleich überquerte die 84-jährige Frau aus Schloß-Stukenbrock mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl den Einmündungsbereich und es kam zur Kollision. Die Seniorin stürzte mit dem Gefährt und verletzte sich, so dass der anschließend eingesetzte Rettungsdienst die 84-Jährige zur stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus transportierte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 3500 Euro.

