Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit in der Bahn eskaliert

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 19.02.2022 gegen 14:00 Uhr kam es in der Regionalbahn von Ludwigshafen in Richtung Worms zu einer Körperverletzung mit einer leicht verletzten Person.

Ein 39-jähriger Ludwigshafener geriet mit einem anderen männlichen Fahrgast in Streitigkeiten. Diese gipfelten in einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Männer, wobei der 39-jährige mit Schlägen und Tritten traktiert wurde. Letztlich wurde er durch den Mann in den Schwitzkasten genommen und musste durch einen weiteren Fahrgast aus dem Griff befreit werden.

Danach ließ der unbekannte Mann vom Ludwigshafener ab und verließ in Bobenheim-Roxheim die Bahn.

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

